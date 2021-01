StraNotizie : Il Papa: 'La vecchiaia è un dono, istituisco una giornata dedicata ai nonni' - scaporrelli : RT @FilomenaGallo55: La solitudine può essere una malattia, ma con la carità. La vecchiaia non è una malattia, è un privilegio! E i nonni… - cronaca_news : Il Papa: 'La vecchiaia è un dono, istituisco una giornata dedicata ai nonni' - CorrNazionale : Il Papa istituisce la Giornata dei nonni: “La vecchiaia è un dono, si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la quarta… - AlfioGiulio : RT @fnp_ag_cl_e: P.Ragazzini:“Ringraziamo Papa Francesco che nell’Angelus di oggi ha dato notizia di voler istituire la Giornata mondiale d… -

"I nonni tante volte sono dimenticati e noi così dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e trasmetterle". Lo ha detto ilall'Angelus, sottolineando che "laè un dono" e annunciando l'istituzione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani "che si terrà in tutta la Chiesa la quarta domenica di luglio ...Francesco (@Pontifex_it) January 31, 2021 Oggi, 31 gennaio,Francesco ha deciso di ... 'Gli anziani' - ha continuato - "ci ricordano che laè un dono: i nonni sono l' anello di ...Sarà celebrata da tutta la Chiesa la quarta domenica di luglio: quest’anno cadrà il 25 e Francesco dovrebbe celebrare la messa vespertina in San Pietro ...Il Papa istituisce la Giornata dei nonni: “La vecchiaia è un dono, si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio” Gli anziani “ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che i nonn ...