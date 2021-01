Giorgia Martone muore a 41 anni, addio alla regina dei profumi: fatale un'operazione (Di domenica 31 gennaio 2021) Si sono svolti a Milano i funerali di Giorgia Martone, 41enne ricercatrice nel campo della profumeria, cofondatrice di LabSolue Perfume Laboratory, morta durante un'operazione chirurgica in una ... Leggi su leggo (Di domenica 31 gennaio 2021) Si sono svolti a Milano i funerali di, 41enne ricercatrice nel campo della profumeria, cofondatrice di LabSolue Perfume Laboratory, morta durante un'chirurgica in una ...

