Fedez escluso da Sanremo? La decisione della Direzione artistica (Di domenica 31 gennaio 2021) “A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito”. Così in una nota la Direzione artistica del 71esimo Festival di Sanremo. “La durata dell’interpretazione nel video - postato e successivamente cancellato dall’artista - risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sè il brano, che non puo’ considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) “A seguito del video postato su Instagram danella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e ladi2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito”. Così in una nota ladel 71esimo Festival di. “La durata dell’interpretazione nel video - postato e successivamente cancellato dall’artista - risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sè il brano, che non puo’ considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento...

HuffPostItalia : Fedez escluso da Sanremo? La decisione della Direzione artistica - scaradave : Ma se #Sanremo2021 non si fa, #fedez non può venire escluso. - infoitcultura : Il brano su Instagram: 'Fedez va escluso da Sanremo' - MastroTitta9 : SUL CASO FEDEZ POTEVA MANCARE L’ESPOSTO DEL CODACONS? – L’ASSOCIAZIONE NON VEDEVA L’ORA DI POTER TORNARE AD ATTACCA… - Sundaysolitary : Fedez escluso da Sanremo, da non dormirci la notte. -