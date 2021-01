Domenica In, shock in diretta: “Mi sono ammalata” (Di domenica 31 gennaio 2021) Domenica In, Alessandra Martines è stata male Alessandra Martines ha rivelato in diretta di essere stata male lo scorso dicembre, la nota attrice ha infatti contratto il Covid-19 lo scorso dicembre, il virus ha colpito anche il figlio di 8 otto anni. La nota attrice vive a Parigi da diversi anni e ha rivelato della sua malattia dopo che Mara Venier le ha chiesto “Alessandra farai il vaccino?”. L’attrice ha quindi ammesso la sua immunità naturale, almeno fino alla presenza nel suo corpo degli anticoporti. Kabir Bedi parla in inglese, confusione in studio In questa puntata di Domenica In è ospite Kabir Bedi, l’ex Sandokan è in diretta dall’India, a suo dire uno dei Paesi leader nella lotta al virus, non si capisce bene il motivo ma sembra che ci sia una sorta d’immunità dovuta a una serie di ... Leggi su chenews (Di domenica 31 gennaio 2021)In, Alessandra Martines è stata male Alessandra Martines ha rivelato indi essere stata male lo scorso dicembre, la nota attrice ha infatti contratto il Covid-19 lo scorso dicembre, il virus ha colpito anche il figlio di 8 otto anni. La nota attrice vive a Parigi da diversi anni e ha rivelato della sua malattia dopo che Mara Venier le ha chiesto “Alessandra farai il vaccino?”. L’attrice ha quindi ammesso la sua immunità naturale, almeno fino alla presenza nel suo corpo degli anticoporti. Kabir Bedi parla in inglese, confusione in studio In questa puntata diIn è ospite Kabir Bedi, l’ex Sandokan è indall’India, a suo dire uno dei Paesi leader nella lotta al virus, non si capisce bene il motivo ma sembra che ci sia una sorta d’immunità dovuta a una serie di ...

