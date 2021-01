Crisi di governo, un italiano su due contro il voto anticipato. A favore del Conte ter un leghista su 10 (Di domenica 31 gennaio 2021) Il 40% degli italiani vorrebbe che dalla Crisi di governo uscisse un Conte ter, mentre il 36% preferirebbe un nuovo presidente del Consiglio. Questo uno dei dati che emergono dal sondaggio realizzato dall’Istituto Ipsos per il Corriere della Sera. Non mancano i sostenitori di Conte tra gli elettori di Forza Italia (34%), Fratelli d’Italia (20%) o Lega (13%). Sull’ipotesi di un ritorno alle urne, quasi un italiano su due (47%) si dichiara contrario al voto, i favorevoli sono il 28% e il 25% è indeciso. I più propensi a un ricorso anticipato al voto sono i sostenitori di Lega (67%) e FdI (52%). Prevalgono i contrari tra le fila di Forza Italia (51%). Quasi due italiani su tre (61%) ritengono che l’attuale situazione sia un ulteriore ... Leggi su open.online (Di domenica 31 gennaio 2021) Il 40% degli italiani vorrebbe che dalladiuscisse unter, mentre il 36% preferirebbe un nuovo presidente del Consiglio. Questo uno dei dati che emergono dal sondaggio realizzato dall’Istituto Ipsos per il Corriere della Sera. Non mancano i sostenitori ditra gli elettori di Forza Italia (34%), Fratelli d’Italia (20%) o Lega (13%). Sull’ipotesi di un ritorno alle urne, quasi unsu due (47%) si dichiara contrario al, ivoli sono il 28% e il 25% è indeciso. I più propensi a un ricorsoalsono i sostenitori di Lega (67%) e FdI (52%). Prevalgono i contrari tra le fila di Forza Italia (51%). Quasi due italiani su tre (61%) ritengono che l’attuale situazione sia un ulteriore ...

