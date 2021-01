Covid, a Napoli per le superiori rientro in aula tra proteste (Di domenica 31 gennaio 2021) proteste a macchia di leopardo domani nelle scuole superiori a Napoli nel giorno del ritorno in aula dopo mesi di lezione in Dad. Manifestazioni e scioperi sono annunciati al liceo Vittorini, al Sannazzaro, al Fermi-D’Adda ma in settimana anche altre scuole dovrebbero protestare con il boicottaggio del rientro in classe e non collegandosi alle lezioni a distanza. Nella giornata di domani non torneranno in aula gli studenti del ‘Vico’ dove e’ in programma la sanificazione a seguito dell’occupazione effettuata dai ragazzi nei giorni scorsi. Regolare invece si annuncia, al momento, il rientro degli studenti del ‘Labriola’ che si sono dati una settimana per valutare le misure adottate per il rientro. In Campania e a Napoli le scuole ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 gennaio 2021)a macchia di leopardo domani nelle scuolenel giorno del ritorno indopo mesi di lezione in Dad. Manifestazioni e scioperi sono annunciati al liceo Vittorini, al Sannazzaro, al Fermi-D’Adda ma in settimana anche altre scuole dovrebbero protestare con il boicottaggio delin classe e non collegandosi alle lezioni a distanza. Nella giornata di domani non torneranno ingli studenti del ‘Vico’ dove e’ in programma la sanificazione a seguito dell’occupazione effettuata dai ragazzi nei giorni scorsi. Regolare invece si annuncia, al momento, ildegli studenti del ‘Labriola’ che si sono dati una settimana per valutare le misure adottate per il. In Campania e ale scuole ...

