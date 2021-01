Centrodestra in commedia

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 31 gennaio 2021) Mettiamoci nei panni presidenziali di Sergio Mattarella, quando venerdì si è trovato di fronte ilal gran completo. Gli hanno detto che vogliono le elezioni (e fin qui niente di nuovo); però, se proprio al voto non si potesse andare, causa Covid o per altri impedimenti, a quel punto si riserverebbero di valutare una proposta eventuale del capo dello Stato. Il quale non ha profferito verbo, come suo costume, ma si sarà chiesto: che cosa diamine significa, concretamente? Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sarebbero per caso disposti a sostenere un governo “del presidente” guidato da qualche personaggio alla Mario Draghi? O più banalmente darebbero una mano per andare appena possibile alle elezioni, magari a fine giugno o ai primi di luglio? E se invece non fosse niente di tutto questo ma solo un gioco di parole per mascherare le loro ...