Zona gialla, l’ira dei ristoranti per la domenica negata: “È un’altra beffa, almeno ridateci la cena” (Di sabato 30 gennaio 2021) Gli esercenti: “L’orario ridotto alle 18 crea solo assembramenti, meglio diluire i clienti in tutta la giornata” Leggi su repubblica (Di sabato 30 gennaio 2021) Gli esercenti: “L’orario ridotto alle 18 crea solo assembramenti, meglio diluire i clienti in tutta la giornata”

sbonaccini : ?? Il ministro Speranza mi ha comunicato che l'Emilia-Romagna passerà in zona gialla. Premiati sforzi e sacrifici di… - FontanaPres : ?????? La Lombardia passa in zona gialla. Bene. - matteosalvinimi : ?? Dopo i ricorsi e le denunce fatte dalla Regione, la Lombardia torna in zona gialla. Bene, i cittadini hanno fatto… - jakebenk : @Gnarrrgh Da lunedì siamo in zona gialla e vengo a bucarti le ruote della macchina - cronaca_news : Zona gialla, l’ira dei ristoranti per la domenica negata: “È un’altra beffa, almeno ridateci la cena”… -