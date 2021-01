Un Posto al Sole puntata di giovedì 4 febbraio 2021, Angela condizionata da Nunzio? (Di sabato 30 gennaio 2021) Innumerevoli situazioni inaspettate si presenteranno nel corso della nuova puntata di Un Posto al Sole, infatti, le anticipazioni in merito alla trama di giovedì 4 febbraio 2021, ci rivelano che la presenza di Nunzio potrebbe comportare non poche modifiche, tra le quali emergerà la possibilità di far saltare alcuni piani di Angela. La donna ci ripenserà oppure rimanderà ciò che aveva in mente di fare? Un Posto al Sole trama puntata, le indagini di Clara Tante preoccupazioni distingueranno la trama di Un Posto al Sole di giovedì 4 febbraio 2021, ove notiamo che Filippo è molto preoccupato per Leonardo nonostante i due ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 30 gennaio 2021) Innumerevoli situazioni inaspettate si presenteranno nel corso della nuovadi Unal, infatti, le anticipazioni in merito alla trama di, ci rivelano che la presenza dipotrebbe comportare non poche modifiche, tra le quali emergerà la possibilità di far saltare alcuni piani di. La donna ci ripenserà oppure rimanderà ciò che aveva in mente di fare? Unaltrama, le indagini di Clara Tante preoccupazioni distingueranno la trama di Unaldi, ove notiamo che Filippo è molto preoccupato per Leonardo nonostante i due ...

gaetct : @lucatelese Per giorni interi hai rotto i cabasisi su Renzi, ora che ti sei reso conto che ha vinto sul nulla Conte… - GiovanniBranza3 : RT @biscone69: #Gravina vuole prendere il posto della juventina #Cristilin in @UEFA o addirittura nella @FIFA. Quindi 'Lo Sponsor' che 'lo… - biscone69 : #Gravina vuole prendere il posto della juventina #Cristilin in @UEFA o addirittura nella @FIFA. Quindi 'Lo Sponsor'… - inlovewithlou_u : il sole mi ha fatto venir voglia di mettere a posto la camera quindi ciao, ci vediamo dopo, forse sta sera - kkvignarca : @beretta_g @ricpuglisi Ma si Giorgio lascia perdere, cosa vuoi che ne sappia! Sta solo cercando una nuova strada pe… -