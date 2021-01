Spezia, Italiano: “Con l’Udinese una delle gare più difficili, ma stiamo crescendo” (Di sabato 30 gennaio 2021) Per lo Spezia è già tempo di archiviare il ko di Coppa Italia contro il Napoli, la squadra di Italiano si prepara alla gara contro l'Udinese. Il tecnico dei liguri ha parlato alla vigilia della partita: "Preparare la partita in un solo allenamento non è stato semplice però nell’ultimo periodo ci è capitato spesso. Siamo riusciti stamani e ieri a richiamare qualche concetto inerente alla gara con l'Udinese. Quella di domani è una delle gare più importanti dell'ultimo periodo. La condizione sta crescendo per tutti, alcuni giocatori in particolare come Saponara, Nzola e Pobega hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe".caption id="attachment 1064423" align="alignnone" width="2424" Italiano Spezia, getty images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) Per loè già tempo di archiviare il ko di Coppa Italia contro il Napoli, la squadra disi prepara alla gara contro l'Udinese. Il tecnico dei liguri ha parlato alla vigilia della partita: "Preparare la partita in un solo allenamento non è stato semplice però nell’ultimo periodo ci è capitato spesso. Siamo riusciti stamani e ieri a richiamare qualche concetto inerente alla gara con l'Udinese. Quella di domani è unapiù importanti dell'ultimo periodo. La condizione staper tutti, alcuni giocatori in particolare come Saponara, Nzola e Pobega hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe".caption id="attachment 1064423" align="alignnone" width="2424", getty images/caption ITA Sport Press.

cdsnews : #sportspezia #laspezia #SpeziaCalcio #SerieA - Italiano: 'Ritorno da affrontare con spirito spavaldo e batt… - ItaSportPress : Spezia, Italiano: 'Con l'Udinese una delle gare più difficili, ma stiamo crescendo' - - Spezia_1906 : ?? 'Questo gruppo è molto unito, non ci sono titolari e dobbiamo continuare così per dare fastidio a tanti' ?? Vincen… - Spezia_1906 : ?? #Italiano cambierà dopo Napoli ?? Le possibili scelte dello #Spezia per #SpeziaUdinese - infoitsport : Napoli-Spezia, il FOCUS TATTICO: la difesa zemaniana di Italiano invita a nozze il “killer” Lozano -