“Sono stata ingannata e illusa” Sconforto per Guenda Goria | la tristezza dell’ex GF Vip dopo quello che le è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 30 gennaio 2021) La sua esperienza al ‘Grande Fratello Vip’ è terminata da tempo, ma ancora oggifa parlare di sé. Il suo tifo sfrenato per la mamma Maria Teresa Ruta è evidente, infatti qualche settimana fa è intervenuta in diretta, incontrandola personalmente, per darle la carica giustache il genitore aveva avuto dei cedimenti improvvisi. Si era anche temuto potesse ritirarsi dal reality show, invece non è stato così e adesso la conduttrice televisiva può provare a raggiungere la finale. La ragazza ha rilasciato in queste ore un’importante intervista al settimanale ‘DiPiù’ e quisi è sbilanciata moltissimo su argomenti molto intimi. Non sempre ha voluto parlare di tutto questo, anche se necessariamente il tema era uscito fuori qualche tempo fa soprattutto quando era dentro la Casa, ma ...