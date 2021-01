Serie A | Inter-Benevento 1-0 LIVE Vincono Milan e Juventus

(Di sabato 30 gennaio 2021)A, il programma e i risultati di sabato 30 gennaio. In campo. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 30 gennaio. Dopo il pareggio tra Torino e Fiorentina, la ventesima giornata prosegue con tre partite in calendario.A, i risultati di sabato 30 gennaio Di seguito i risultati diA di sabato 30 gennaio, sfide valide per la ventesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Bologna-1-2Sampdoria-0-21-0A,...

Gazzetta_it : #Inter, accordo con la squadra: gli stipendi di novembre e dicembre posticipati a fine stagione - Gazzetta_it : #Albertini: “Lo scontro #Ibra-#Lukaku? È stato osceno” - DiMarzio : #InterBenevento, le scelte ufficiali degli allenatori - BrunoOrso1 : @SkySport Quest'anno é dura! Tra rigori dati al Milan, quelli non dati contro L'inter e le solite rapine dei ladron… - serie_lega : Inter - Benevento 1-0 7' impronta autogol pro inter -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Inter

L'episodio chiave del match valido per la 20ª giornata diA 2020/21: moviolaBeneventoBeppe Marotta, amministratore delegato dell', ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Benevento. Le sue paroleINTER-BENEVENTO DIRETTA – Segui in diretta la webcronaca del quarto anticipo della 20a giornata della Serie A 2020-21, Inter-Benevento: ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.32 Il Benevento ha ottenuto 18 punti in più (22 vs 4) rispetto a quanto conquistato nel 2017/18 dopo 19 gare: si tratta del miglioramento più ampio rispett ...