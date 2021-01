Sampdoria-Juventus oggi in tv, Sky o DAZN? Orario, canale e diretta streaming (Di sabato 30 gennaio 2021) Il programma di Sampdoria-Juventus, gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I bianconeri vanno a caccia dei tre punti al Ferraris dopo il successo infrasettimanale in Coppa Italia contro la Spal. I blucerchiati provano a fermare i campioni d’Italia in carica. L’incontro, previsto per oggi sabato 30 gennaio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Il programma di, gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I bianconeri vanno a caccia dei tre punti al Ferraris dopo il successo infrasettimanale in Coppa Italia contro la Spal. I blucerchiati provano a fermare i campioni d’Italia in carica. L’incontro, previsto persabato 30 gennaio alle ore 18, sarà trasmesso intv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

juventusfc : E’ il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv ? - juventusfc : ?? Ore 13 ?? ???????? le parole di Mister @Pirlo_official su @JuventusTV! ?? - juventusfc : Di sicuro, se diciamo ??5??Goals contro la Samp, uno lo ricordate subito... Take a look: - Gazzetta_it : La #Juventus contro il muro #Sampdoria: #Pirlo lancia #CR7 con #Morata - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: #SampdoriaJuve oggi ore 18. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con Morata e Ronaldo in attacco. Bonucci, Chiellini e Danilo agi… -