Rita Moreno | Marlon Brando mi organizzò l' aborto ed io tentai il suicidio

Leggi su movieplayer

(Di sabato 30 gennaio 2021), interprete di Anita in West Side Story, ha ricordato l'ed il tentatoaffrontato durante la sua storia con. In occasione della presentazione del documentario a lei dedicato,ha ricordato il suo matrimonio con Leonard Gordon ma anche la tumultuosa storia con, durante la quale affrontò il trauma dell'ed un tentato. Questa settimana al Sundance Film Festival è stato presentato: Just a Girl Who Decided to Go For It, un documentario incentrato sull'attrice, cantante e ballerina portoricana, oggi 89enne. L'opera, diretta da Mariem Pérez Riera, ripercorre la ...