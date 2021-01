Reati in calo in Bergamasca, ma attenzione alle infiltrazioni mafiose (Di sabato 30 gennaio 2021) In provincia di Bergamo si registra una pregnante presenza di organizzazioni criminali nazionali e transnazionali con capacità strutturali e organizzative facenti capo a gruppi calabresi e albanesi, con i primi spesso in contatto anche con la criminalità siciliana. È quanto emerge dalla relazione della Procura di Bergamo presentata in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario che si è svolta questa mattina (sabato 30 gennaio) nella sede distrettuale di Brescia. Nella relazione redatta dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota, ci sono le attività svolte dalle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) della nostra provincia nel periodo che va dal primo luglio 2019 al 30 giugno 2020. Un intervallo di tempo necessariamente influenzato dall’emergenza sanitaria, con le misure per contenere il contagio che hanno ridotto gli ... Leggi su bergamonews (Di sabato 30 gennaio 2021) In provincia di Bergamo si registra una pregnante presenza di organizzazioni criminali nazionali e transnazionali con capacità strutturali e organizzative facenti capo a gruppi calabresi e albanesi, con i primi spesso in contatto anche con la criminalità siciliana. È quanto emerge dalla relazione della Procura di Bergamo presentata in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario che si è svolta questa mattina (sabato 30 gennaio) nella sede distrettuale di Brescia. Nella relazione redatta dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota, ci sono le attività svolte dforze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) della nostra provincia nel periodo che va dal primo luglio 2019 al 30 giugno 2020. Un intervallo di tempo necessariamente influenzato dall’emergenza sanitaria, con le misure per contenere il contagio che hanno ridotto gli ...

SaraLF74 : @NOprisonersEVER @Blackmb7passi Sì Mother, sono d'accordo con quanto scrivi ma c'è un altro lato da considerare. C'… - infoitinterno : Procura di Aosta: nel 2020, reati in calo causa Covid - zazoomblog : Reati in calo aumenta la presenza dellArma sul territorio. Importanti risultati nel contrasto ai reati predatori ne… - AnsaMarche : Carabinieri: Ancona,160mila chiamate per chiedere intervento. Bilancio 2020 Compagnia. Calo reati, 724 multe norme… - newsvda : Il 2020 della Procura di Aosta: reati in calo, ma aumentano le truffe online -