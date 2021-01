Paola | sopravvissuta due volte al Covid | Quest’affare toglie la voglia di vivere

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 30 gennaio 2021)Ravasio fa fatica anche a pronunciarne il nome. Per lei “-19” è “”, “un’esperienza che non credo sarà facile lasciarmi alle spalle”. Col tumore ci è riuscita, “maqui è un’altra cosa”. Ricoverata per quattro mesi, da quasi sei è tornata a casa, ma la sua vita non è più quella di prima. “Mi stanco subito e faccio fatica a camminare per più di mezz’ora di seguito”, racconta. I polmoni sono in via di guarigione, “ma il virus li ha intaccati, lasciando cicatrici che resteranno per sempre”. I medici le hanno detto che sarà più soggetta a complicazioni respiratorie, masi ritiene “tutto sommato fortunata perchétanti li colpiva anche ai reni, al cuore. Ho visto ragazzi costretti alla dialisi e uomini e donne ridotti così male che non ...