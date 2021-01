Pallanuoto, Serie A1 2021: Brescia e Posillipo vincono i loro gironi, Telimar salvo. Lazio ai Play-Out (Di sabato 30 gennaio 2021) La sesta giornata della Serie A1 2021 di Pallanuoto ha emesso quasi tutti gli ultimi verdetti: nel Girone C il Telimar batte la Lazio per 15-5 ed accede al Preliminary Round Scudetto, mentre i laziali disputeranno i Play-Out. Il Posillipo supera di misura il Savona, per 8-7, e centra il primato nel Girone D nello scontro diretto. Primato ottenuto anche da parte del Brescia nel Girone B, battendo il Trieste per 19-7. Negli altri, ininfluenti, match, nel Girone A il Salerno cede alla Pro Recco per 10-15, mentre nel Girone D la Florentia viene sconfitta per 8-9 dal San Donato Metanopoli. L’ultimo verdetto emergerà dal recupero (in data da definire) della prima giornata del Girone B tra Roma Nuoto e Pallanuoto Trieste. TABELLINI RN ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) La sesta giornata dellaA1diha emesso quasi tutti gli ultimi verdetti: nel Girone C ilbatte laper 15-5 ed accede al Preliminary Round Scudetto, mentre i laziali disputeranno i-Out. Ilsupera di misura il Savona, per 8-7, e centra il primato nel Girone D nello scontro diretto. Primato ottenuto anche da parte delnel Girone B, battendo il Trieste per 19-7. Negli altri, ininfluenti, match, nel Girone A il Salerno cede alla Pro Recco per 10-15, mentre nel Girone D la Florentia viene sconfitta per 8-9 dal San Donato Metanopoli. L’ultimo verdetto emergerà dal recupero (in data da definire) della prima giornata del Girone B tra Roma Nuoto eTrieste. TABELLINI RN ...

MfsportF : Pallanuoto, Serie A1, girone A: Pro Recco vittoria a Salerno e primato. - MfsportF : Pallanuoto, serie A1, girone D: al Posillipo la sfida di vertice per il 1° posto. - fontanabuona : Pallanuoto, secondo turno del campionato di Serie A2 per il Lavagna ’90 - lucainge_tweet : Pallanuoto, secondo turno del campionato di Serie A2 per il Lavagna ’90 - tigullio_tweet : Pallanuoto, secondo turno del campionato di Serie A2 per il Lavagna ’90 -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Serie Pro Recco troppo forte per la Rari Nantes Salerno

Salerno . Alla piscina Simone Vitale di Salerno si è giocata l'ultima giornata della regular season del campionato di serie A1 di pallanuoto. Nel girone A la Rari Nantes Salerno, già certa del passaggio al girone d'élite, ha affrontato i campioni della Pro Recco. Una gara dal risultato scontato, ma che i campioni d'...

Pallanuoto, il TeLiMar batte la Lazio e conquista il Girone Élite

Salvezza raggiunta per il TeLiMar, che nell ultima giornata della Regular Season del Campionato di Pallanuoto Maschile di Serie A1 domina in casa contro la Lazio: all Olimpica di Palermo finisce 15 - 5. Gli uomini di Baldineti costruiscono il vantaggio fin dai primi minuti di gioco, confermando l ...

Pallanuoto, serie A1, girone D: al Posillipo la sfida di vertice per il 1° posto. Mfsport.net Pallanuoto, Serie A1 2021: Brescia e Posillipo vincono i loro gironi, Telimar salvo. Lazio ai Play-Out

La sesta giornata della Serie A1 2021 di pallanuoto ha emesso quasi tutti gli ultimi verdetti: nel Girone C il Telimar batte la Lazio per 15-5 ed accede al Preliminary Round Scudetto, mentre i laziali ...

Covid, l'appello della Simdo: "Azzerare disparità di accesso alle cure"

Azzerare le diseguaglianze di accesso ai servizi sanitari, causate dalla pandemia in corso. È l’appello lanciato alle autorità sanitarie dalla Simdo, Società italiana metabolismo diabete obesità, alla ...

Salerno . Alla piscina Simone Vitale di Salerno si è giocata l'ultima giornata della regular season del campionato diA1 di. Nel girone A la Rari Nantes Salerno, già certa del passaggio al girone d'élite, ha affrontato i campioni della Pro Recco. Una gara dal risultato scontato, ma che i campioni d'...Salvezza raggiunta per il TeLiMar, che nell ultima giornata della Regular Season del Campionato diMaschile diA1 domina in casa contro la Lazio: all Olimpica di Palermo finisce 15 - 5. Gli uomini di Baldineti costruiscono il vantaggio fin dai primi minuti di gioco, confermando l ...La sesta giornata della Serie A1 2021 di pallanuoto ha emesso quasi tutti gli ultimi verdetti: nel Girone C il Telimar batte la Lazio per 15-5 ed accede al Preliminary Round Scudetto, mentre i laziali ...Azzerare le diseguaglianze di accesso ai servizi sanitari, causate dalla pandemia in corso. È l’appello lanciato alle autorità sanitarie dalla Simdo, Società italiana metabolismo diabete obesità, alla ...