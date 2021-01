Luna Rossa vince ancora e vola in finale di Prada Cup (Di sabato 30 gennaio 2021) finale per Luna Rossa Prada Pirell i. Alle 4.39 di sabato 30 gennaio lo scafo italiano portato da Checco Bruni, Jimmy Spithill e Pietro Sibello ha tagliato in testa per la quarta volta consecutiva la ... Leggi su leggo (Di sabato 30 gennaio 2021)perPirell i. Alle 4.39 di sabato 30 gennaio lo scafo italiano portato da Checco Bruni, Jimmy Spithill e Pietro Sibello ha tagliato in testa per la quarta volta consecutiva la ...

Adnkronos : #LunaRossa vola in finale alla #PRADACup - Agenzia_Italia : Luna Rossa va in finale della Prada Cup, battuta American Magic per 4-0 - Corriere : Coppa America, Luna Rossa batte American Magic nelle regate 3 e 4 della semifinale di P... - carla_2910 : RT @Adnkronos: #LunaRossa vola in finale alla #PRADACup - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Dominio assoluto di Luna Rossa in gara 4! ?????? Il team italiano demolisce American Magic e conquista finale di Prada Cup… -