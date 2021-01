Luna Rossa batte gli americani ed è in finale di Prada Cup (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono bastate 4 regate a Luna Rossa per conquistare la finale della Prada Cup ed andare a raggiungere gli inglesi di Ineos che affronterà a partire dal 13 febbraio in una serie al meglio delle 13 ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono bastate 4 regate aper conquistare ladellaCup ed andare a raggiungere gli inglesi di Ineos che affronterà a partire dal 13 febbraio in una serie al meglio delle 13 ...

SkySport : Prada Cup 2021, Luna Rossa in finale: American Magic ko 4-0 nelle semifinali - Adnkronos : #LunaRossa vola in finale alla #PRADACup - SkyTG24 : Vela, Luna Rossa conquista le finali della Prada Cup 2021: sconfitta 4-0 American Magic - Eurosport_IT : Dal 13 febbraio inizierà la sfida contro i britannici di Ineos UK: Luna Rossa può vincere la Prada Cup? ??????????… - RaiSport : #Vela ? #PradaCup #LunaRossa vince anche gara 3 e 4 e vola in finale Altra prova maiuscola contro #AmericanMagic… -