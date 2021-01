Luna Rossa batte American Magic e va in finale (Di sabato 30 gennaio 2021) Altra giornata perfetta per Luna Rossa, che vince anche Race 3 e Race 4 contro American Magic e si qualifica per la finale di Prada Cup. Ora l’appuntamento è per il 13 febbraio, quando l’imbarcazione italiana sfiderà Team Ineos con in palio il pass per giocarsi la 36esima America’s Cup. L’imbarcazione italiana in semifinale è l’orgoglio della azienda bergamasca Persico che ha costruito tutte le “Luna Rossa”, compresa l’ultima, avveniristica, AC75 uscita dal cantiere di Nembro a ottobre 2020: caricata su un camion alla volta dell’aeroporto di Orio al Serio, è poi volata in Nuova Zelanda a bordo dell’imponente Antonov 124, gigante dei cieli senza eguali nel settore cargo. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di sabato 30 gennaio 2021) Altra giornata perfetta per, che vince anche Race 3 e Race 4 controe si qualifica per ladi Prada Cup. Ora l’appuntamento è per il 13 febbraio, quando l’imbarcazione italiana sfiderà Team Ineos con in palio il pass per giocarsi la 36esima America’s Cup. L’imbarcazione italiana in semiè l’orgoglio della azienda bergamasca Persico che ha costruito tutte le “”, compresa l’ultima, avveniristica, AC75 uscita dal cantiere di Nembro a ottobre 2020: caricata su un camion alla volta dell’aeroporto di Orio al Serio, è poi volata in Nuova Zelanda a bordo dell’imponente Antonov 124, gigante dei cieli senza eguali nel settore cargo. L'articolo BergamoNews.

Tg3web : Luna Rossa a vele spiegate nelle acque di Aukland. Il team italiano vince la prima regata della semifinale dell'Ame… - Adnkronos : #LunaRossa vola in finale alla #PRADACup - Corriere : Coppa America, Luna Rossa batte American Magic nelle regate 3 e 4 della semifinale di P... - VGenesoni : Grande Luna Rossa - FitelNazionale : RT @rossellaronconi: #Vela - Coppa America, #LunaRossa batte per due volte American Magic e va in finale di #Pradacup contro Ineos- https:/… -