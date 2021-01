Il romantico George Clooney | le lettere d’amore ad Amal in lockdown

Leggi su vanityfair

(Di sabato 30 gennaio 2021) Non basta un lockdown per far perdere il romanticismo a George Clooney. Intervistato da AARP the Magazine l’attore 59enne ha raccontato delle lettere d’amore che lui e la moglie, l’avvocato per i diritti umani Amal Alamuddin, si sono scritti negli anni e che non sono mancate anche durante il periodo della quarantena.