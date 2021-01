Glen Hansard | il premio Oscar suona per strada a Noto | in Sicilia VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ilè protagonista di un emozionantegirato a, in, mentre si esibiva per, vincitore nel 2008 del, è protagonista di undiventato virale negli ultimi giorni e che lo ritrae mentreper le strade di, in. L'emozionante filmato in cui il cantautore si esibisce per la gioia di un bambino non è recente, essendo stato condiviso a ottobre, tuttavia online è stato riscoperto dai fan che hanno dimostrato subito il proprio affetto e apprezzamento. Il cantautore irlandese, che si è messo più volte alle prove come attore, durante un ...