Giorgia Meloni al Quirinale con le stampelle: l'infortunio della leader di Fratelli d'Italia (Di sabato 30 gennaio 2021) l'infortunio di Giorgia Meloni: al Quirinale con le stampelle. Cosa è successo alla leader di FdI Giorgia Meloni è arrivata al Quirinale per l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con due stampelle. La leader di Fratelli d'Italia ha spiegato ai cronisti che è reduce da un piccolo infortunio, capitato mentre si allenava: "Vedete, sono la rappresentazione plastica di come sarebbe il Conte ter" ha scherzato. "È uno strappo al polpaccio, stavo cercando di fare dello sport, sono troppo vecchia ormai". "Diremo no a un governo zoppo…", scherza ancora. Leggi anche: 1. Crisi di governo, ultime notizie. Da oggi pomeriggio al via le ...

