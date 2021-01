È morta SOPHIE, dj, produttrice e artista visionaria. Aveva 34 anni (Di sabato 30 gennaio 2021) Il mondo della musica è stato scosso dalla notizia della morte di SOPHIE, scomparsa a 34 anni. La musicista scozzese, dj e produttrice discografica, era una delle più note a lavorare con la musica pop-elettronica. La notizia della morte, scrive l’Independent, è stata confermata dal suo team in una nota: ”È con profonda tristezza che vi a informiamo del fatto che la musicista SOPHIE è morta intorno alle 4 del mattino ad Atene, in seguito a un incidente. In questo momento rispettare la privacy della famiglia è la nostra priorità”. E ancora: “SOPHIE è stata una pioniera, una degli artisti più influenti dell’ultimo decennio. Un’icona della libertà”. Nel corso della sua carriera ha lavorato con artisti del calibro di Lady Gaga, Nicki Minaj e Madonna. Il suo vero nome era ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Il mondo della musica è stato scosso dalla notizia della morte di, scomparsa a 34. La musicista scozzese, dj ediscografica, era una delle più note a lavorare con la musica pop-elettronica. La notizia della morte, scrive l’Independent, è stata confermata dal suo team in una nota: ”È con profonda tristezza che vi a informiamo del fatto che la musicistaintorno alle 4 del mattino ad Atene, in seguito a un incidente. In questo momento rispettare la privacy della famiglia è la nostra priorità”. E ancora: “è stata una pioniera, una degli artisti più influenti dell’ultimo decennio. Un’icona della libertà”. Nel corso della sua carriera ha lavorato con artisti del calibro di Lady Gaga, Nicki Minaj e Madonna. Il suo vero nome era ...

La notizia della morte, scrive l'Independent , è stata confermata dal suo team in una nota: 'È con profonda tristezza che vi a informiamo del fatto che la musicista SOPHIE è morta intorno alle 4 del ...

Questa mattina alle 4, mentre viaggiava per le strade di Atene, è morta Sophie . La tragica notizia è stata diffusa dal suo team su Twitter che alla producer scozzese ha dedicato un messaggio laconico ma sufficientemente straziante. È morta Sophie Il magazine Mixmag ...

Il mondo della musica è stato scosso dalla notizia della morte di SOPHIE, scomparsa a 34 anni. La musicista scozzese, dj e produttrice discografica, era una delle più note a lavorare con la musica pop ...

Se ne va una delle artiste più influenti degli ultimi anni, lasciando una legacy importante e una tristezza incredula.

Se ne va una delle artiste più influenti degli ultimi anni, lasciando una legacy importante e una tristezza incredula.