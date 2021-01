Da lunedì quasi tutta Italia è in zona gialla | solo 5 Regioni fuori

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 gennaio 2021) Da1 febbraiosarà in, e cioè Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano saranno arancioni. Nonostante ciò, resta il divieto di spostamento trafino al 15 febbraio, come previsto dall’ultimo decreto approvato dal governo Conte, se non per motivi di necessità, lavoro o salute. Da1 febbraiosarà incinque, e cioè Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano saranno arancioni, come contenuto nell’ordinanza che a breve firmerà il ministro ...