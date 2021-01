Consultazioni, Renzi: 'Serve documento scritto e cronoprogramma' (Di sabato 30 gennaio 2021) 'Non è una crisi che nasce dalle antipatie. Siamo disposti a fare la nostra parte su un documento scritto'. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, dopo le Consultazioni con il presidente della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 gennaio 2021) 'Non è una crisi che nasce dalle antipatie. Siamo disposti a fare la nostra parte su un'. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, dopo lecon il presidente della ...

'Non è una crisi che nasce dalle antipatie. Siamo disposti a fare la nostra parte su un documento scritto'. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, dopo le consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico. L'ex premier ha ribadito di condividere 'l'idea di un cronoprogramma per capire chi fa cosa e in che tempi. Così gli italiani ...

Dopo la prima tornata di consultazioni con il presidente della Camera Fico, dem, pentastellati e Liberi e Uguali sostengono il premier uscente e promuovono una agenda di fine legislatura. Anche Italia Viva d'accordo con un ...

“La scelta di incarico esplorativo permette di fare ciò che Italia Viva chiede da tempo: un confronto sui contenuti”. Per Renzi “serve un metodo condiviso, siamo pronti a fare la nostra parte su un do ...

Il leader di Italia Viva ricevuto dal presidente della Camera Fico: "Conti premier? I nomi vengono dopo". Sostegno al capo del governo da M5s e Pd ...

