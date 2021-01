Compromesso nel centrodestra, coalizione chiede elezioni ma apre a piano B (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Compromesso, sintetizzato in una dichiarazione di sole 255 parole, viene raggiunto pranzando con pizza e coca cola nella sala Salvadori della Camera, prima di salire al Quirinale. L'ennesimo vertice del centrodestra da quando è incominciata la crisi, diventa indispensabile a poche ore dalle consultazioni al Colle per cercare di dissipare, almeno per qualche ora, la diffidenza reciproca e mantenere l'immagine di compattezza nata dalla decisione di andare a conferire con il capo dello Stato tutti insieme. Perché la sera prima, Fratelli d'Italia ha chiesto un chiarimento agli alleati che, secondo Giorgia Meloni, con troppa disinvoltura hanno cominciato a parlare di piani B rispetto allo slogan 'ridare la parola agli italiani' sul quale avevano fissato un punto di convergenza.Il vertice non ha certamente appiattito le diverse visioni sul futuro prossimo ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 30 gennaio 2021) Il, sintetizzato in una dichiarazione di sole 255 parole, viene raggiunto pranzando con pizza e coca cola nella sala Salvadori della Camera, prima di salire al Quirinale. L'ennesimo vertice delda quando è incominciata la crisi, diventa indispensabile a poche ore dalle consultazioni al Colle per cercare di dissipare, almeno per qualche ora, la diffidenza reciproca e mantenere l'immagine di compattezza nata dalla decisione di andare a conferire con il capo dello Stato tutti insieme. Perché la sera prima, Fratelli d'Italia ha chiesto un chiarimento agli alleati che, secondo Giorgia Meloni, con troppa disinvoltura hanno cominciato a parlare di piani B rispetto allo slogan 'ridare la parola agli italiani' sul quale avevano fissato un punto di convergenza.Il vertice non ha certamente appiattito le diverse visioni sul futuro prossimo ...

