Calciomercato Lecce, piace Aramu del Venezia (Di sabato 30 gennaio 2021) Serie B, manca poco alla fine del mercato, e molte squadre vogliono tentare dei colpi che potrebbero dare una svolta alla loro stagione: il Lecce si è fatto avanti per Aramu, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ma il Venezia vuole resistere. Gli ultimi giorni di mercato si prospettano infuocati. Aramu, dal Venezia al Lecce? Mattia Aramu è un attaccante del Venezia. Gioca con i lagunari dallo scorso anno, e finora il suo rendimento è stato ottimo: 4 gol e 3 assist in 19 partite, e nella scorsa stagione era arrivato a quota 11 in 31 presenze. E' un attaccante che vede la porta e gioca per la squadra. Il Lecce dopo aver ceduto Falco alla Stella Rossa vorrebbe mettere le mani sull'attaccante classe '95.

