Atalanta “sempre più al sicuro”: installate due cabine per la sanificazione delle persone a Zingonia (Di sabato 30 gennaio 2021) L'Atalanta si "mette al sicuro". La società bergamasca ha comunicato in questi minuti di aver installato ben due cabine per la sanificazione delle persone al centro Bortolotti di Zingonia. Sul profilo ufficiale Twitter e sul canale Youtube del club, tutte le informazioni relativamente a questa decisione.Atalanta e il progetto "Be Safe"caption id="attachment 1086867" align="alignnone" width="709" Atalanta cabine sanificazione (Twitter Atalanta)/captionCome si legge dai canali ufficiale della Dea, l'Atalanta ha installato due cabine per la sanificazione? delle persone al Centro Bortolotti di ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) L'si "mette al". La società bergamasca ha comunicato in questi minuti di aver installato ben dueper laal centro Bortolotti di. Sul profilo ufficiale Twitter e sul canale Youtube del club, tutte le informazioni relativamente a questa decisione.e il progetto "Be Safe"caption id="attachment 1086867" align="alignnone" width="709"(Twitter)/captionCome si legge dai canali ufficiale della Dea, l'ha installato dueper laal Centro Bortolotti di ...

FBiasin : L'#Atalanta vince in scioltezza anche in 10. Sempre più impressionante. #AtalantaLazio - ItaSportPress : Atalanta 'sempre più al sicuro': installate due cabine per la sanificazione delle persone a Zingonia -… - DonPabl30035653 : @MCriscitiello parli solo e sempre male della juve. Ma di Diallo che passato al Manchester x 40 mln hai lodato l At… - JUpensiero : VIDEO ?? Di Marzio: '#Juve oltre a #Scamacca valutati anche #Piccoli (#Atalanta) e #Zirkzee ma #Paratici potrebbe pe… - Angelredblack1 : @AndreaConteri Gasperini si. Pioli va sempre in bambola con l'Atalanta. Prepara male le partite. Non so perché. La… -