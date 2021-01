Alunni con disabilità, Azzolina: “I docenti devono saper cogliere le manifestazioni e intervenire a livello pedagogico” (Di sabato 30 gennaio 2021) La Ministra dell'Istruzione parla del ruolo fondamentale dell'inclusione scolastica e della necessità di avere una formazione e un aggiornamento su queste tematiche costanti. E ricorda le misure in legge di bilancio sul sostegno e l'inclusione scolastica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 30 gennaio 2021) La Ministra dell'Istruzione parla del ruolo fondamentale dell'inclusione scolastica e della necessità di avere una formazione e un aggiornamento su queste tematiche costanti. E ricorda le misure in legge di bilancio sul sostegno e l'inclusione scolastica. L'articolo .

orizzontescuola : Alunni con disabilità, Azzolina: “I docenti devono saper cogliere le manifestazioni e intervenire a livello pedagog… - MargherPolit : Un nuovo (Piano Educativo Individualizzato)per alunne e alunni con disabilità è stato introdotto nelle scuole; prev… - YVUN0IAN : quella stronza di matematica che ci chiama stupidi e dice che facciamo schifo, ma come vuoi insegnare se non sai ma… - ILOVEPACALCIO : Repubblica: '#Palermo. Si ritorna a scuola. I licei non subito e con metà alunni' - AmeliaB73491387 : @katerinal1979 Che schifo ??. I banchi con le rotelle a scuola inutilizzati e gli alunni a casa da ottobre . -