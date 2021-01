Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2021 ore 12:30 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Viabilità DEL 29 GENNAIO 2021 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE E STATA PREDISPOSTA LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI MALAGROTTA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUNTO IN PRECEDENZA CHE VEDE COINVOLTI 2 MEZZI PESANTI, ATTUALMENTE SI SEGNALANO DEI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI Roma A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO DEI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E AL STORTA E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE, SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI, CONTINUANO I LAVORI SULL’A91 Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLAINA, PER ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021)DEL 29 GENNAIOORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAPARTIAMO DALL’AURELIA DOVE E STATA PREDISPOSTA LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI MALAGROTTA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUNTO IN PRECEDENZA CHE VEDE COINVOLTI 2 MEZZI PESANTI, ATTUALMENTE SI SEGNALANO DEI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DIA CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO DEI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E AL STORTA E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE, SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI, CONTINUANO I LAVORI SULL’A91-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLAINA, PER ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Galla Placida, tra via di Portonaccio e via Tiburtina. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sul lungotevere tra Ponte Testaccio e Ponte Garibaldi - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Grottarossa, tra via Longarone e via Cassia-Tomba di Nerone -

