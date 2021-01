Traffico Roma del 29-01-2021 ore 07:30 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con L’informazione sulla viabilità e Traffico Traffico indicato sostenuto in ulteriore aumento in concomitanza con l’inizio delle attività lavorative ci sono cose sul tratto Urbano della Roma L’Aquila lungo la diramazione Roma sud e rispettivamente da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est da Torrenova al Raccordo Anulare Per quanto riguarda il raccordo la situazione vede Code in carreggiata esterna tra la Prenestina il video con la Roma L’Aquila però lentamente con possibili Code in carreggiata interna tra La Romanina è l’uscita Ardeatina in tangenziale code tra salario la galleria Giovanni XXIII in direzione Stadio Olimpico la polizia locale Ci ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con L’informazione sulla viabilità eindicato sostenuto in ulteriore aumento in concomitanza con l’inizio delle attività lavorative ci sono cose sul tratto Urbano dellaL’Aquila lungo la diramazionesud e rispettivamente da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est da Torrenova al Raccordo Anulare Per quanto riguarda il raccordo la situazione vede Code in carreggiata esterna tra la Prenestina il video con laL’Aquila però lentamente con possibili Code in carreggiata interna tra Lanina è l’uscita Ardeatina in tangenziale code tra salario la galleria Giovanni XXIII in direzione Stadio Olimpico la polizia locale Ci ...

Civita Castellana è la città viterbese che nel 2020 ha superato più di ogni altra i dati sulle polveri sottili. La centralina di via Petrarca ha registrato 25 sforamenti in ...

L'INDAGINE«Dalla continuità dei reati posti in essere il profilo di professionalità emerge negativamente sia dalle conversazioni intercettate che dal certificato del casellario che indica ...

