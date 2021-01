Torino | uccide moglie e figlio di 5 anni | poi tenta il suicidio lanciandosi dal balcone

Leggi su tpi

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Duplice omicidio nella notte di oggi, venerdì 29 gennaio 2021, a Carmagnola, nel Torinese. Alexandro Riccio, 39enne ha ucciso, utilizzando un corpo contundente, laquasi coetanea Teodora Casasanta e ilLudovico di appena cinquenel corso di una lite, dopodiché hato ilgettandosi dal. Quando sono arrivati i carabinieri lo hanno trovato a terra nel cortile del condominio. Ora l’omicida è ricoverato al Cto di, non è in pericolo di vita. E’ piantonato dai militari in un reparto dell’ospedale. L’allarme nel cuore della notte è stato dato dai vicini svegliati dalle urla di una lite. Nella casa del delitto ci sono ancora i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e della compagnia di Moncalieri. Sono alla ...