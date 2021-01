Studente di 12 anni travolto da un' auto davanti a scuola | ricoverato in ospedale

(Di venerdì 29 gennaio 2021)sulle striscealla. Attimi di paura ieri mattina per uno12enne investito da un'in viale Europa, all'altezza delle Canossiane, a Treviso. Il ragazzino non ha ...

ValerioMinnella : RT @ANPIRomaPosti: #MarioBerthoud, il #28dicembre 1944 cadde nelle mani delle #BrigateNere. Consegnato alle #SS di #SiegfredEngel fu prima… - bnegri1 : RT @ANPIRomaPosti: #MarioBerthoud, il #28dicembre 1944 cadde nelle mani delle #BrigateNere. Consegnato alle #SS di #SiegfredEngel fu prima… - tittimaestra : RT @ANPIRomaPosti: #MarioBerthoud, il #28dicembre 1944 cadde nelle mani delle #BrigateNere. Consegnato alle #SS di #SiegfredEngel fu prima… - Bea18720907 : RT @ANPIRomaPosti: #MarioBerthoud, il #28dicembre 1944 cadde nelle mani delle #BrigateNere. Consegnato alle #SS di #SiegfredEngel fu prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Studente anni

Travolto sulle strisce davanti alla scuola. Attimi di paura ieri mattina per uno studente 12enne investito da un'auto in viale Europa, all'altezza delle Canossiane, a Treviso. Il ..."Il Covid-19 ha messo a dura prova i sistemi educativi tradizionali, per questo che siamo fieri di aver firmato un protocollo d’intesa che ci permetterà di applicare il nostro approccio distintivo all ...