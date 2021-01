(Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Rimane negativo il bilancio del commercio ina dicembre. Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), lealhanno registrato un decremento dell’1,5% su base annua dopo il -3,9% riportato a novembre. Anche la serie grezza (non destagionalizzata) registra un calo, pari a -0,6% sull’anno precedente. Su base mensile il dato ha registrato una variazione positiva dell’1%. Considerando tutto il, lealsono diminuite del 7,1% nella serie corrette per il calendario e del 6,8% nella serie grezza.

DividendProfit : Spagna, vendite al dettaglio calate del 7,1% nel 2020 - FerrovieInfo : ?? Record di vendite per l’operatore spagnolo. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Renfe #Spagna #28gennaio ?? - efa_news : Spagna. Chiusure horeca impattano sulla Dop Bienzo - Vendite registrano -14,8% rispetto all'anno precedente… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna vendite

Il Messaggero

(Teleborsa) – Rimane negativo il bilancio del commercio in Spagna a dicembre. Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno ...L'inatteso rialzo del Pil trimestrale della Spagna (+0,4%) e il calo inferiore alle stime di quello francese (-1,3%) contribuiscono ad arginare le vendite in una giornata chiusa male in Asia e Pacific ...