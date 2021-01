Smog, nonostante il lockdown 60 città italiane hanno sforato i limiti dell’Oms per le polveri sottili: la classifica di quelle più inquinate (Di venerdì 29 gennaio 2021) Se nel 2020 i capoluoghi di provincia fuorilegge per avere superato i limiti giornalieri previsti per le polveri sottili (Pm10) sono 35, va molto peggio guardando alle linee guida dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Sono 60, infatti, le città italiane che non rispettano i parametri più stringenti dell’Oms, ossia una media massima annuale di 20 microgrammi per metro cubo (µg/mc) per il Pm10, contro quella di 40 µg/mc della legislazione europea. In entrambe le classifiche Torino indossa la maglia nera. Nel report annuale Mal’aria di città 2021 di Legambiente si traccia un doppio bilancio e il quadro complessivo che emerge è preoccupante. LA classifica IN BASE ALLE LEGGE – Nel 2020 nella Penisola su 96 capoluoghi di provincia analizzati 35 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Se nel 2020 i capoluoghi di provincia fuorilegge per avere superato igiornalieri previsti per le(Pm10) sono 35, va molto peggio guardando alle linee guida dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Sono 60, infatti, leche non rispettano i parametri più stringenti, ossia una media massima annuale di 20 microgrammi per metro cubo (µg/mc) per il Pm10, contro quella di 40 µg/mc della legislazione europea. In entrambe le classifiche Torino indossa la maglia nera. Nel report annuale Mal’aria di2021 di Legambiente si traccia un doppio bilancio e il quadro complessivo che emerge è preoccupante. LAIN BASE ALLE LEGGE – Nel 2020 nella Penisola su 96 capoluoghi di provincia analizzati 35 ...

