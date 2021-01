Si parla spesso di gettoni d’oro | ma quanto vale uno?

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Chiunque almeno una volta nella vita guardando la tv si sarà chiestoun gettone; il pagamento utilizzato nel telequiz e in alcuni programmi poiché la legge italiana vieta il pagamento in contanti nei quiz televisivi insi tratterebbe di gioco d’azzardo che è consentito solamente nei luoghi autorizzati. Si possono usare i contanti Creati proprio a questo scopo nel 1955 sono ancora utilizzati nonostante una recente sentenza del TAR dello scorso 16 ottobre abbia dato il via libera ai pagamenti in contanti ai concorrenti purché i criteri di selezione e le modalità di accesso al gioco siano definiti in modo chiaro. Come sono fatti questi? Sono dei dischi di peso variabile che hanno su una delle due facce il logo dell’azienda che li ha commissionati, e sono ...