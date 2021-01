Roma, Dzeko lavora a parte aspettando l'Inter (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma - Un altro giorno di lavoro individuale , il decimo consecutivo. Edin Dzeko è ormai un estraneo a Trigoria, si allena con un preparatore su un campo diverso rispetto a quello dove i suoi compagni ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 29 gennaio 2021)- Un altro giorno di lavoro individuale , il decimo consecutivo. Edinè ormai un estraneo a Trigoria, si allena con un preparatore su un campo diverso rispetto a quello dove i suoi compagni ...

DiMarzio : #ASRoma e #Inter al lavoro per lo scambio tra i due attaccanti - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? INTER E ROMA AL LAVORO PER LO SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ ? #SkySport #SkyCalciomercato #Roma #Inter… - DiMarzio : Scambio #Dzeko - #Sanchez: gli aggiornamenti dopo l'incontro tra #Roma e #Inter - Nadyworld1964 : RT @IononDevo: #Dzeko Le “vedove” del nano da giardino cileno anche no. Dai fate i bravi. 50 partite 6 gol. 7 milioni netti all’anno. Ch… - romanismo85 : @quijotenna Questo può succedere anche con Dzeko alla Roma. Io non farei mai lo scambio, sia chiaro. Lo darei via,… -