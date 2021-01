Nuovi bus urbani, sono complessivamente 118 per quindici Comuni pugliesi Stanziamento regionale da quaranta milioni di euro (Di venerdì 29 gennaio 2021) Anita Maurodinoia (foto) assessore ai Trasporti della Regione Puglia: “Un altro passo in avanti a sostegno del trasporto pubblico locale a beneficio di tutti i pugliesi. L’obiettivo che si intende perseguire è quello di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso processi di ammodernamento e miglioramento del sistema trasportistico pubblico locale di persone, anche con riferimento al miglioramento dell’accessibilità di persone a mobilità ridotta e di contribuire a sostenere percorsi di transizione indirizzati verso un’economia a basse emissioni di carbonio”. Bari, Brindisi, Foggia, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Lecce, Martina Franca, Molfetta, Monte Sant’Angelo, Putignano, Ruvo di Puglia, San Giovanni Rotondo, Spinazzola, Taranto e Trani i Comuni finanziati: 118 i pullman di nuova generazione per una spesa totale di 39026144,74 ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 29 gennaio 2021) Anita Maurodinoia (foto) assessore ai Trasporti della Regione Puglia: “Un altro passo in avanti a sostegno del trasporto pubblico locale a beneficio di tutti i. L’obiettivo che si intende perseguire è quello di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso processi di ammodernamento e miglioramento del sistema trasportistico pubblico locale di persone, anche con riferimento al miglioramento dell’accessibilità di persone a mobilità ridotta e di contribuire a sostenere percorsi di transizione indirizzati verso un’economia a basse emissioni di carbonio”. Bari, Brindisi, Foggia, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Lecce, Martina Franca, Molfetta, Monte Sant’Angelo, Putignano, Ruvo di Puglia, San Giovanni Rotondo, Spinazzola, Taranto e Trani ifinanziati: 118 i pullman di nuova generazione per una spesa totale di 39026144,74 ...

