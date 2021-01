‘Ndrangheta, arrestato il latitante Domenico Cracolici: l’operazione (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un’operazione dei carabinieri ha visto la cattura e l’arresto del latitante Domenico Cracolici: i dettagli della vicenda Nella notte è stato catturato il latitante Domenico Cracolici, elemento di rilevanza dell’omonima ‘ndrina. Quest’ultimo è stato catturato in una casolare isolato nel catanzarese grazie ai carabinieri della compagnia di Serra San Bruno e Nucleo Investigativo di Vibo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un’operazione dei carabinieri ha visto la cattura e l’arresto del: i dettagli della vicenda Nella notte è stato catturato il, elemento di rilevanza dell’omonima ‘ndrina. Quest’ultimo è stato catturato in una casolare isolato nel catanzarese grazie ai carabinieri della compagnia di Serra San Bruno e Nucleo Investigativo di Vibo L'articolo proviene da Inews.it.

