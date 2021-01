Musei: tour virtuale all'Archeologico di Napoli con 'Aperti per voi' (2) (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - Tra gli allestimenti di recente rinnovati, una statuetta di Iside/Fortuna, vero e proprio gioiello di artigianato artistico in epoca romana, sarà "condivisa" su Facebook per raccontare il pregio delle suppellettili nella Collezione degli oggetti della vita quotidiana nelle città vesuviane; pur non potendo passeggiare fisicamente (e rigorosamente con i copriscarpe) sui pavimenti musivi della Collezione Magna Grecia, gli internauti troveranno, nella terracotta di recumbente da Taranto, l'eco di culti e tradizioni nell'Italia Meridionale dell'ultimo quarto del VI sec. a.C. Un reperto "inaspettato" narrerà la Sezione Epigrafica: si tratta di un elmo bronzeo (da Locri, primo quarto del V sec. a. C.), su cui figura un'iscrizione dedicata alla dea Persefone dal soldato Xenainetos. ? Passando nelle vicine sale dedicate alla civiltà egizia, un dettaglio della stele funeraria ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - Tra gli allestimenti di recente rinnovati, una statuetta di Iside/Fortuna, vero e proprio gioiello di artigianato artistico in epoca romana, sarà "condivisa" su Facebook per raccontare il pregio delle suppellettili nella Collezione degli oggetti della vita quotidiana nelle città vesuviane; pur non potendo passeggiare fisicamente (e rigorosamente con i copriscarpe) sui pavimenti musivi della Collezione Magna Grecia, gli internauti troveranno, nella terracotta di recumbente da Taranto, l'eco di culti e tradizioni nell'Italia Meridionale dell'ultimo quarto del VI sec. a.C. Un reperto "inaspettato" narrerà la Sezione Epigrafica: si tratta di un elmo bronzeo (da Locri, primo quarto del V sec. a. C.), su cui figura un'iscrizione dedicata alla dea Persefone dal soldato Xenainetos. ? Passando nelle vicine sale dedicate alla civiltà egizia, un dettaglio della stele funeraria ...

