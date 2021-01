Medicine at midnight: l’album dei Foo Fighters (Di venerdì 29 gennaio 2021) Questo Medicine at midnight è l’album che i fan stavano aspettando. Tra ballate ed esplosioni di hard rock, i Foo Fighters fanno un salto indietro nel tempo. Le atmosfere del nuovo disco ricordano il rock degli anni ’90, duro e semplice. Grohl e compagni sembrano tornati a inizio carriera. Che album sarà “Medicine at midnight”? Medicine at midnight è un album che ci riporta con la mente e col cuore all’alternative rock degli anni ’90. Brani come No son of mine, intrisi di rabbia e che sembrano treni in corsa verso un precipizio, e Waiting on a war, sono le due facce dei Foo Fighters. Una band capace di inventare e reinventarsi sempre. Grohl e compagni ci mostrano tutte le facce del rock. Sembra quasi che i ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 29 gennaio 2021) Questoatche i fan stavano aspettando. Tra ballate ed esplosioni di hard rock, i Foofanno un salto indietro nel tempo. Le atmosfere del nuovo disco ricordano il rock degli anni ’90, duro e semplice. Grohl e compagni sembrano tornati a inizio carriera. Che album sarà “at”?atè un album che ci riporta con la mente e col cuore all’alternative rock degli anni ’90. Brani come No son of mine, intrisi di rabbia e che sembrano treni in corsa verso un precipizio, e Waiting on a war, sono le due facce dei Foo. Una band capace di inventare e reinventarsi sempre. Grohl e compagni ci mostrano tutte le facce del rock. Sembra quasi che i ...

La figlia di Dave Grohl, Violet, in più occasioni ha dimostrato di avere un grande talento a livello musicale, in particolare nel canto. La ragazza ha solo 14 anni ma si è già esibita sul palco insiem ...

Medicine at Midnight, il nuovo album dei Foo Fighters in uscita il 5 febbraio

Nove tracce per 37 minuti di nuovo musica per i Foo Fighters (le migliori canzoni), pronti a pubblicare “Medicine At Midnight” disponibile dal 5 febbraio 2021. Il gruppo di Dave Grohl ha già fatto con ...

