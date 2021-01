Mattarella convoca il presidente della Camera | e gli affida il mandato esplorativo

Leggi su italiasera

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Senza stare a ‘mandarla troppo per le lunghe’, possiamo affermare che, diversamente da come sperava la maggioranza ‘uscente’, di fatto queste consultazioni non hanno portato o aggiunto nulla di nuovo. O meglio, se vogliamo, nell’incrocio che contrappone Salvini a Zingaretti, sia il M5s che il centrodestra, si sono dichiarati ‘aperti’ a Matteo Renzi. E questo è già un fatto non da poco. Ad ogni modo è ancor tutto in altomare così, poco fa, il, hato sul Colle Roberto Fico –– al quale hato un. Dunque, entro martedì, Fico (nella foto), dovrà sondare e verificare la possibilità di poter metter sù una maggioranza, senza ovviamente trascurare quanti interni al ...