L’ombra di Palamara e Draghi sull’anno giudiziario Il punto di Vespa

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Due fantasmi aleggiavano sulla Corte di Cassazione durante l’inaugurazione dell’Anno: quelli di Marioe di Luca. L’ex presidente della Banca centrale europea (il cui nome ricorre spessissimo in questa fase, chissà perché) è stato citato nel passaggio più politico della relazione del Primo presidente della Cassazione, Pietro Curzio, con riferimento al Recovery Plan e ai relativi finanziamenti per ottenere i quali “e? necessario tracciare un quadro di riforme, prima fra tutte della giustizia, che dia idonee garanzie di conseguire gli obiettivi prefissati”. E dunque, come disse, non è più accettabile “una forma di egoismo collettivo” finalizzato all’immediato ritorno politico perché “privare un giovane del futuro e? una delle forme piu? gravi di diseguaglianza”. Per questo, ha detto ...