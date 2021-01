Il look del giorno, con l’intramontabile collana di perle (Di venerdì 29 gennaio 2021) Grande classico della moda chic da giorno, il little black dress è il basico infallibile da ostentare senza timore. A patto che sia abbinato a una collana di perle. Più vistosa che mai, come quella della collezione di Badgley Mishka. La collana di perle nel look di sfilata autunno inverno 2020/2021 di Badgley Mischka. La collana di perle multifilo, come si porta Un vestito nero con l’orlo appena sopra al ginocchio, in tessuto setoso e con le maniche lunghe dalle spalle lievemente a sbuffo. In pratica, il basico femminile più chic sin da quando, nel 1926, Coco Chanel inventa il concept del little black dress con la sua semplicità rivoluzionaria. E’ il design contemporaneo che omaggia apertamente il genio fashion di Mademoiselle sottolineandolo, come ... Leggi su iodonna (Di venerdì 29 gennaio 2021) Grande classico della moda chic da, il little black dress è il basico infallibile da ostentare senza timore. A patto che sia abbinato a unadi. Più vistosa che mai, come quella della collezione di Badgley Mishka. Ladineldi sfilata autunno inverno 2020/2021 di Badgley Mischka. Ladimultifilo, come si porta Un vestito nero con l’orlo appena sopra al ginocchio, in tessuto setoso e con le maniche lunghe dalle spalle lievemente a sbuffo. In pratica, il basico femminile più chic sin da quando, nel 1926, Coco Chanel inventa il concept del little black dress con la sua semplicità rivoluzionaria. E’ il design contemporaneo che omaggia apertamente il genio fashion di Mademoiselle sottolineandolo, come ...

