Il calendario 2021 degli eventi societari di Amplifon

(Teleborsa) – La Società leader nelle soluzioni uditive, quale riferimento per l'attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2021 per l'esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione. In occasione della divulgazione dei risultati del bilancio relativo all'esercizio 2020, nonché della relazione finanziaria semestrale e dei resoconti intermedi di gestione relativi all'esercizio 2021 sono previste, nel corso del pomeriggio, apposite conference call con la comunità finanziaria. In linea con la politica dei dividendi, il management di Amplifon ha comunicato che il mese solare previsto per il pagamento dell'eventuale dividendo relativo all'esercizio 2020 sarà maggio 2021. Mercoledì 03/03/2021 CDA:

Ultime Notizie dalla rete : calendario 2021 Nati per leggere, presentato il calendario 2021 OssolaNews MX 2021. Tony Cairoli, l'operazione non ha risolto i problemi al ginocchio

Gli ultimi anni di Tony Cairoli sono stati segnati da diversi infortuni che lo hanno costretto a doversi accontentare di risultati al di sotto delle sue aspettative. Il problema al ginocchio sinistro ...

L’edizione 2021 della 24 Ore di Le Mans sarà ancora a porte chiuse

Per il secondo anno consecutivo la 24h Le Mans Motos del Mondiale Endurance FIM EWC si disputerà a porte chiuse per l'emergenza COVID-19 ...

