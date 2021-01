Google lancia Chrome 89 beta e testa i video loop per YouTube (Di venerdì 29 gennaio 2021) Google lancia Chrome 89 beta e testa la condivisione di brevi loop per evidenziare i momenti clou nei video di YouTube. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 29 gennaio 2021)89la condivisione di breviper evidenziare i momenti clou neidi. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

marcellominozzi : AWS lancia una serie di formazione gratuita di otto settimane sullo sviluppo di app su Twitch. - ElenaEAlbertini : RT @Chi_e_ilpadrone: Siamo felici di rispondere per primi alla campagna di Too Good To Go “Etichetta Consapevole’’ con “La passata di pomo… - juveiloveyou : - infoitscienza : Google lancia Microdroid, una versione super leggera di Android - Chi_e_ilpadrone : RT @Chi_e_ilpadrone: Siamo felici di rispondere per primi alla campagna di Too Good To Go “Etichetta Consapevole’’ con “La passata di pomo… -