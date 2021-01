Fico al termine del colloquio con Mattarella | “Nei prossimi giorni sarò impegnato nel confronto con forze di maggioranza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Neinelcon gli esponenti di questepolitiche. Il momento è molto delicato per il Paese, siamo chiamati ad affrontarlo con la massima responsabilità per dare risposte urgenti che i cittadini attendono”. Lo ha detto il presidente della Camera Robertodopo l’incontro con il presidente Sergioal Quirinale, che gli ha affidato il mandato esplorativo per “verificare la prospettiva di unaparlamentare a partire dai Gruppi che sostenevano il precedente governo” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.