Europei 2021, Gravina: “Sono ottimista, vogliamo consentire l’ingresso all’Olimpico” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gabriele Gravina ha esplicitato alcune significative informazioni in merito allo svolgimento degli Europei 2021, in riferimento al coinvolgimento dell’Olimpico di Roma come una delle strutture ospitanti. Di seguito il suo esordio durante la conferenza stampa successiva al recente Consiglio federale: “Sono particolarmente ottimista sugli Europei. Ho avuto garanzie dall’Uefa. Ci siamo aggiornati al 5 aprile, siamo già in contatto e, la settimana prossima, ci sarà già informalmente un primo confronto per consentire anche l’ingresso dei tifosi all’Olimpico di Roma“. In seguito, il presidente della Figc ha svelato le sue intenzioni legate all’evento europeo: “Sono convinto di poter convincere anche il Cts, non appena la ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gabrieleha esplicitato alcune significative informazioni in merito allo svolgimento degli, in riferimento al coinvolgimento dell’Olimpico di Roma come una delle strutture ospitanti. Di seguito il suo esordio durante la conferenza stampa successiva al recente Consiglio federale: “particolarmentesugli. Ho avuto garanzie dall’Uefa. Ci siamo aggiornati al 5 aprile, siamo già in contatto e, la settimana prossima, ci sarà già informalmente un primo confronto peranchedei tifosidi Roma“. In seguito, il presidente della Figc ha svelato le sue intenzioni legate all’evento europeo: “convinto di poter convincere anche il Cts, non appena la ...

Ultime Notizie dalla rete : Europei 2021 Calciomercato, clamoroso addio del big - Juventus in lizza per il colpo

Il clamoroso addio potrebbe smuovere gli interi equilibri europei sul calciomercato con la Juventus pronta ad approfittarne. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti Il futuro di Sergio Ramos è uno dei principali argomenti di calciomercato ormai da mesi. Il ...

Turismo, situazione drammatica: Federalberghi lancia una petizione che a Modena ha già raccolto oltre 1000 adesioni

... esonero per il 2021 dal pagamento delle imposte (in primis, IMU, TARI e canone RAI); taglio della ... riduzione dell'aliquota IVA al 5% in analogia con quanto avvenuto in altri Paesi europei; sgravi ...

Europei 2021: rivoluzione sede unica, ma si discute ancora Adnkronos in zona gialla? Una beffa"

“La possibilità che la Lombardia resti in zona arancione ancora una settimana ci sembra francamente una beffa”. Confcommercio Mantova commenta così le anticipazioni sulla possibilità, ormai quasi una ...

Fmi taglia la stima sul deficit/pil Italia al 2021, ma alza quella sul debito

La previsione di debito-pil è di 4,3 punti più bassa sul 2020 (a ottobre il Fmi indicava 161,8%) e di 1,4 punti più alta sul 2021 (a ottobre era 158,3%). All'opposto, ha attenuato la previsione sul de ...

