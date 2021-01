Elisabetta Gregoraci operata dopo il GF VIP | il racconto inedito a Verissimo

(Di venerdì 29 gennaio 2021)ospite diha svelato di esser statasubitola partecipazione al GF VIP: il retroscena sul suo problema di salute non lo conosceva nessuno. Sabato 30 gennaio a partire dalle ore 16 su Canale 5 sarà impossibile perdere la puntata di. Silvia Toffanin per la sua puntata del sabato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

, ospite con la sorella Marzia a ' Verissimo ' sabato 30 gennaio alle 16 su Canale 5, racconta per la prima volta il problema di salute che l'ha colpita qualche settimana fa. A ...L'ex concorrente del GF Vip 5 si svela nel salotto di Verissimo, confessando di aver dovuto effettuare un'operazione chirurgica all'utero per eliminare un piccolo polipoLa showgirl 40enne ha subito un’operazione pochi giorni dopo essere uscita dalla Casa La bella mora ne parla in tv, accanto a lei la sorella Marzia a cui è legatissima Elisabetta Gregoraci confessa il ...Elisabetta Gragoraci a Verissimo con la sorella Marzia: «Mi sono spaventata, ho pensato a mia mamma». Ospite nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin, la showgirl ha raccontato ...